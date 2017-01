O encontro entre Pescara e Fiorentina, da 19.ª jornada da liga italiana, agendado para domingo, foi adiado para data a definir devido à neve.A decisão de adiar o jogo, marcado para domingo às 14 horas foi anunciada depois de as autoridades terem concluído que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias no Estádio Adriático, cujas bancadas estão cobertas de neve e gelo.A data do encontro entre o Pescara, atual último classificado da prova e a Fiorentina, nona classificada e orientada pelo português Paulo Sousa, deverá ser anunciada na segunda-feira.

Autor: Lusa