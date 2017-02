Continuar a ler

No comunicado, o Pescara agradece, porém, a Massimo Oddo o trabalho efetuado e os "excelentes resultados dados aos adeptos", em alusão à subida à Série A alcançada nos play-offs da última temporada.



O clube diz também que a sessão de treino desta terça-feira será orientada por Luciano Zauri e que nas próximas horas espera ter uma decisão em relação ao futuro treinador.



Também durante esta terça-feira, a principal claque do clube, os Pescara Rangers, anunciaram que vão deixar de comparecer na curva norte do estádio, em protesto com aquilo a que designam de "vergonha".



Em causa está o último lugar na Série A italiana de futebol, com a equipa a contabilizar apenas nove pontos, após 24 jogos.



O Pescara anunciou esta terça-fiera a rescisão com o treinador de futebol Massimo Oddo, depois de reuniões com o técnico, o presidente do clube, Daniele Sebastiani, e o diretor desportivo, Luca Leone."O Pescara chega à decisão de afastar o treinador do comando dos biancazzurra, juntamente com o adjunto Donatelli Marcello, com a esperança que este sacrifício melhore o desempenho dos jogadores", refere o clube na sua página oficial.

