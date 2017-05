Continuar a ler

A equipa de Zdenek Zeman, que foi promovida este ano à 'Serie A', tem tido uma temporada para esquecer, acumulando oito empates e 26 desaires, enquanto o Palermo não fez muito melhor, ainda que esta derrota tenha sido a primeira nos últimos quatro jogos.A liga italiana termina no próximo fim de semana, sendo que o campeão já está encontrado: a Juventus selou a sexta conquista consecutiva, com 88 pontos, mais quatro do que a Roma, segunda classificada, e mais cinco do que o Nápoles, terceiro.Os restantes lugares europeus já estão igualmente atribuídos, à Lazio, quarta classificada, Atalanta, quinta, e AC Milan, sexto, faltando apenas definir quem acompanha os dois últimos classificados na descida à 'Serie B': o Crotone é 18.º e antepenúltimo com 31 pontos, menos um do que o Empoli, 17.º.