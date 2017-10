Continuar a ler

O técnico português lamenta que o rendimento da equipa tenha sido "posto em causa perante estas e outras mais circunstâncias", daí a vontade de deixar de imediato o clube.



Esta é a segunda experiência de José Peseiro nos Emirados Árabes Unidos, depois de entre 2013/14 e 2014/15 ter orientado o Al Wadha.



José Peseiro está em vias de deixar o El Sharjah, com quem r enovara o contrato em junho por mais uma temporada.As condições prometidas ao treinador português, nomedamente de construção de uma equipa forte, não foram asseguradas, inviabilizando o que havia sido definido. A esta situação, Peseiro junta outras, como "a Ainstabilidade resultante da fusão com clube da 2.ª divisão antes do início da época, que levaram ao atraso na construção do plantel".

Autor: Aurélio de Macedo