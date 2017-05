Peter Bosz, treinador do Ajax, mostrou-se desiludido pela derrota na final da Liga Europa, falando de um jogo "aborrecido"."Estamos, obviamente, desapontados. Não vi a equipa do Ajax a que estou habituado, a pressionar e a lutar pela bola. O jogo foi aborrecido. Sofremos um golo num remate desviado e depois foi muito difícil. Não tivemos muitas oportunidades e não fomos bons o suficiente", referiu o técnico."Muitas vezes, para ganhar finais, precisas de as perder primeiro. Tudo isto é novo para a minha equipa. Vão aprender muito com isto e se conseguirmos manter o grupo unido, vão ser mais fortes por causa disto", concluiu.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões