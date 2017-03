"Toda a gente sabe que o Bayern gosta de apostar em jovens. Está a ‘formatar’ Renato e este, sendo possante e apreciando o contacto, vai adaptar-se à nova posição. Não é fácil para um jovem de 19 anos mudar-se para uma realidade distinta. Há a adaptação à língua, ao clube, à cidade, ao país. E ele está lá há menos de um ano! A entrada na Bundesliga também é complexa, pois a prova é bem difícil. A isso acresce o facto de o Bayern ter grandes jogadores. Precisa de atuar com regularidade para reconquistar a dinâmica de jogo. Daqui a um ou dois anos pode ser um dos melhores médios do Bayern e do Mundo."