Com três jornadas para disputar até final, o 1.º de Agosto, que tenta segurar o título de campeão que conquistou em 2016, recebe em Luanda a formação do Progresso da Lunda Sul, também do leste de Angola, equipa aflita na tabela e que tenta fugir à despromoção.A equipa dos 'militares' entra em campo às 17:30, sabendo já o resultado dos eternos rivais de Luanda, já que a partida do Petro tem início marcado para as 15:00.Ainda no topo da tabela, e a tentar isolar-se no terceiro lugar, o Kabuscorp do Palanca viaja no domingo para o planalto central, jogando contra o já quase despromovido JGM Huambo, enquanto o Recreativo do Libolo tem viagem complicada para o Lubango, onde enfrenta na sexta-feira, na abertura da 28.ª jornada, o Desportivo da Huíla, que já carimbou a permanência no Girabola de 2018.Depois de afastado durante a semana da Taça de Angola, frente ao 1.º de Agosto, o Interclube, treinado pelo ex-futebolista português Paulo Torres, persegue a melhor classificação no campeonato, viajando até Benguela, para defrontar o Académica do Lobito, também no domingo.No sábado apenas se disputa a partida no Huambo, com a receção do Recreativo da Caála aos aviadores do ASA. No último jogo em casa, há 15 dias, frente ao Interclube e que acabou por não se realizar, a formação do município da Caála foi punida pela Federação Angolana de Futebol com uma derrota por 3-0 por falta de pagamento dos honorários dos árbitros.