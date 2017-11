Continuar a ler

Do lado do 1.º de Agosto, que revalidou o título de campeão (2016 e 2017), os militares de Luanda vão contar no banco, pela última vez, com Dragan Jovic, depois de já terem perdido na época anterior as promessas Gelson Dala e Ary Papel, para o Sporting.No caso do treinador bósnio, a saída da equipa de Luanda, ao fim de quase quatro anos, deve-se a motivos de saúde, de acordo com a explicação avançada pela direção do 1.º de Agosto."Tivemos uma temporada muito boa, já ganhamos a Supertaça, já ganhamos o Girabola. O que eu vi nos treinos foi um plantel que tem o grande desejo de fechar esta temporada com mais um título. Do outro lado temos uma grande equipa, mas nós vamos fazer tudo para ganhar a taça", afirmou Dragan Jovic.O 1.º de Agosto soma até ao momento cinco taças de Angola em futebol, metade das que tem o Petro de Luanda, o eterno rival dos militares."Temos o mérito de disputar um outro título. No primeiro estivemos em disputa com o 1.º de Agosto até ao final, não conseguimos, e agora temos outra oportunidade. É por isso que eu insisto que não é salvar a época, porque a nossa temporada foi muito boa", afirmou o treinador hispano-brasileiro Beto Bianchi, do Petro de Luanda, também no lançamento da final de sábado.Apesar de ter levado a discussão no Girabola até à penúltima jornada, cujo campeonato foi novamente perdido para os militares, a equipa dos petrolíferos de Luanda apresenta na frente o principal artilheiro da época em Angola, o brasieiro Tiago Azulão, que marcou 16 golos no campeonato.Na última final entre os dois históricos de Luanda, realizada em 1990, venceu o 1.º de Agosto, por 1-0.O Recreativo do Libolo venceu em 11 de novembro do ano passado a Taça de Angola em futebol de 2016, a primeira da história do clube do Cuanza Sul, treinado então pelo português João Paulo Costa.