No Estádio 11 de Novembro, entrou pior a equipa do 1.º de Agosto, que viu, com surpresa, o 'aflito' Progresso da Lunda Sul adiantar-se no marcador por David, antiga estrela do Petro de Luanda, aos 17 minutos. O empate chegou aos 33 minutos, por Geraldo, e a reviravolta dos 'militares' deu-se aos 68 minutos, com um autogolo de Barezó.Mas os adeptos do 1.º de Agosto tiveram ainda outro motivo de festa ao ouvirem pela rádio a marcação de um penálti a favor do Sagrada Esperança, que recebia à mesma hora, no Dundo, Lunda Norte, o Petro de Luanda.A equipa dos 'diamantíferos' fez o único golo da partida aos 75 minutos, com Tresor a não falhar na cara do guarda-redes do Petro, que com esta derrota deixa o título ao alcance do 1.º de Agosto, caso este vença na próximo semana o rival ASA.Ainda hoje, o JGM Huambo venceu em casa o Kabuscorp do Palanca, resultado que permite à equipa ainda sonhar com a manutenção no 'Girabola', na época de 2018, objetivo que foi alcançado esta tarde, no Luena, Moxico, pelo Bravos do Maquis, que venceram por 1-0 o Progresso do Sambizanga.O Interclube, do treinador português Paulo Torres, ascendeu nesta jornada ao quinto lugar, depois de bater, na província de Benguela, os locais do Académica do Lobito, por 1-2.A jornada 28 teve início na sexta-feira, com o Recreativo do Libolo, campeão em 2014 e 2015, a perder no Lubango, frente ao Desportivo da Huíla, por 2-1, confirmando assim uma das piores épocas dos últimos anos.Na única partida disputada no sábado, o Recreativo da Caála bateu em casa, no Huambo, o ASA, por 2-0, com os 'aviadores' de Luanda a terem vida complicada na luta pela permanência no 'Girabola'.Desportivo da Huíla-Recreativo do Libolo, 2-1Recreativo da Caála-ASA, 2-0Sagrada Esperança-Petro de Luanda, 1-0JGM Huambo-Kabuscorp do Palanca, 1-0Bravos do Maquis-Progresso do Sambizanga, 1-0Santa Rita de Cássia-1.º de Maio, 0-1Académica do Lobito-Interclube, 1-21.º de Agosto-Progresso da Lunda Sul, 2-11. 1.º de Agosto 62 pontos.2. Petro de Luanda, 59.3. Sagrada Esperança, 50.4. Kabuscorp, 47.5. Interclube, 46.6. Recreativo do Libolo, 45.7. Desportivo da Huíla, 40.8. Progresso do Sambizanga, 38.9. Recreativo da Caála, 38.10. 1.º de Maio, 37.11. Bravos do Maquis, 32.12. Académica do Lobito, 27.13. JGM Huambo, 27.14. ASA, 26.15. Progresso da Lunda Sul, 26.16. Santa Rita de Cássia FC, 17.