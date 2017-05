Continuar a ler

A nível individual, Jones admite que gostaria de ter jogado mais esta época. "Sofri algumas lesões que foram um azar, podemos dizê-lo. Mas penso que fiz uma boa temporada. Quando joguei, penso que fizemos uma série de 25 jogos sem perder. Esperemos que possa jogar mais na próxima época e estar melhor", frisou o internacional inglês.



Ainda assim, não escondeu a satisfação pelo trabalho com José Mourinho. "Ele é uma excelente treinador para trabalharmos. Gosto muito de ser orientado por ele. Mesmo quando estive fora da equipa no início da época, ele deu-me sempre a confiança que teria oportunidades se treinasse e jogasse bem. E foi fiel à sua palavra. Fez-me sentir sempre que era desejado e devo-lhe muito por isso", concluiu.

Com Marcos Rojo e Eric Bailly fora de combate para o duelo com o Ajax, Phil Jones tem mais possibilidades de ser titular no Manchester United, mas o polivalente defesa remete a decisão para José Mourinho. "Estou mais do que preparado para me adaptar aquilo que o treinador decidir. Ele tem 11 decisões difíceis para tomar mas sei que seja quem for a jogar vai entrar em campo para dar o seu melhor. Mourinho rodou o plantel para dar descanso e deixar os jogadores mais frescos. Penso que conseguiu um equilíbrio fantástico na equipa antes da final de quarta-feira", sublinhou."Tivemos muitos jogos. O Manchester United quer disputar casa competição e, por isso, temos de jogar muitos encontros. Ficaria desiludido se não estivéssemos em todas as provas, pois isso significaria que não tínhamos sucesso. Compreendo que alguns jogadores estejam cansados mas precisamos de fazer mais um esforço na quarta-feira à noite", acrescentou.