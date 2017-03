Continuar a ler

Vinte minutos depois, no relato no seu site, a BBC sossegou os seus seguidores. "Neville ainda está vivo", podia ler-se na entrada do direto, na qual depois acrescentam a justificação do antigo jogador do Manchester City. "Pensei que o jogo ia ter mais uma reviravolta e que o City iria ter o golo que lhe permitiria avançar".



Cerca de dez minutos faltavam para o final do Monaco-Man. City e, com o marcador em 3-1, Phil Neville, na condição de comentador da BBC - Radio 5 live, previu que a partida iria ter mais um golo, 'apostando' a vida nesse palpite..."Foi o primeiro ataque do Monaco na segunda parte. O City jogou numa linha muito subida e o golo saiu da cabeça do Bakayoko. Não podes permitir que os avançados tenham tanto espaço. O jogo vai ter mais um golo, aposto a minha vida nisso", atirou o comentador, na referida estação de rádio. Uma previsão que acabaria por não se concretizar, já que até final o marcador lá ficou no 3-1 que apurou os monegascos.

Autor: Fábio Lima