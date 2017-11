Continuar a ler

"Quando havia o Matic na equipa, ao lado do [N'Golo] Kanté, havia proteção. Quem quer que seja que tomou a decisão [de o vender] tem de ser despedido. É uma das decisões mais miseráveis que já se viu por parte de dirigentes de um clube da Premier League", prosseguiu o antigo médio, justificando:



"Se perguntarem aos jogadores do Chelsea quem é que eles gostariam que voltasse ao plantel, a resposta será Matic. O Chelsea procurou substitui-lo com alguém que fizesse o mesmo trabalho, mas [Tiemoué] não é esse jogador - ele não é um médio de contenção. Ou seja, eles acabaram por não o substituir."



O Chelsea vai de mal a pior na temporada 2017/18, na qual defende o título de campeão da Premier League e acumula a responsabilidade de disputar a Champions nessa condição. A nove pontos do Manchester City, os blues foram derrotados pela Roma na noite de terça-feira por 3-0, na quarta jornada da Liga dos Campeões, perdendo a liderança do Grupo C para os italianos numa partida em que uma vez mais foi notória a fragilidade do meio-campo.E para Phil Neville, antigo internacional inglês de Manchester United e Everton, o problema é fácil de identificar. "O que é que há de errado com o Chelsea? Na palavra, Matic. É tão simples quanto isto. Cometeram um erro no momento em que venderam o Matic", salientou em comentário na rádio BBC 5 Live, referindo-se à transferência do internacional sérvio no verão para o Manchester United.