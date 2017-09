O Íbis, clube brasileiro do estado de Pernambuco, é conhecido como o 'pior clube do Mundo' mas está a contrariar esse epíteto, depois de ganhar o segundo jogo seguido na 2.ª divisão do campeonato Pernambucano. Depois de bater o Vera Cruz por 1-0, interrompendo uma série de... dois anos sem vitórias, num jogo em que jogou reduzido a dez unidades desde os 56 minutos, a equipa que chegou a convidar José Mourinho para treinador em 2015, foi esta quarta-feira ao terreno do Cabense triunfar por 2-1.Desta forma, o 'pior clube do Mundo' - alcunha que ganhou depois de ficar três anos e onze meses sem conhecer o sabor da vitória entre 1980 e 1984 - lidera o grupo A da 2.ª divisão do Estado de Pernambuco, preparando-se agora para... tentar uma inédita terceira vitória seguida em casa do Ferroviário, atual último classificado do seu agrupamento. As redes sociais exultaram com a segunda vitória seguida da equipa de Ricardo Souza, crescendo agora a expectativa para o jogo de domingo contra o Ferroviário. Será que o 'pior clube do Mundo' não faz duas sem três?

Autor: Hugo Neves