Piqué voltou a falar da contestação que sentiu na chegada à seleção, em Madrid, com vista à dupla jornada de qualificação para o Mundial'2018, com Albânia e Israel.



"Não é o meu caso, mas um independentista pode jogar na seleção. Um independentista não está contra a Espanha. Existem muitos catalães que querem o seu próprio país, só isso. Não considero que esteja na primeira linha da militância", disse o central. Piqué voltou a falar da contestação que sentiu na chegada à seleção, em Madrid, com vista à dupla jornada de qualificação para o Mundial'2018, com Albânia e Israel.

Piqué desmentiu um conflito com Sergio Ramos, central do Real Madrid, revelando que em breve os dois vão abrir um negócio."É mentira que me dê mal com Sergio Ramos. Vamos ser sócios de um negócio que criei. A minha relação com ele é fenomenal", referiu o jogador do Barcelona,