Já o português André Gomes está de regresso à lista de convocados, assim como Aleix Vidal e Mathieu.

O treinador do Barcelona Luis Enrique só este sábado divulgou a lista de convocados para o jogo de hoje contra o Las Palmas (às 15h15) e a principal novidade é a ausência de Gerard Piqué.O defesa dos catalães, que tem sido uma das vozes mais críticas às arbitragens, não faz parte das opções para o jogo da 18.ª jornada, assim como Sergi Roberto. De acordo com a imprensa espanhola, Luis Enrique estará também a seguir a política de rotatividade apresentada pelo Real Madrid nos últimos jogos, com Cristiano Ronaldo, por exemplo, a ficar de fora dos dois jogos dos oitavos de final da Taça do Rei.

Autor: Marta Correia Azevedo