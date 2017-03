O futebol é um jogo de paixões e, para Gerard Piqué, pode também ser a solução para inverter a tendência de quebra na taxa de natalidade que certos países enfrentam. Especialmente depois de jogos com o elevado grau emotivo como o desta noite, entre Barcelona Paris SG , no qual os catalães venceram por 6-1 , anulando o desaire por 4-0 da primeira mão. É que, em jeito de previsão, o defesa diz que, dentro de nove meses, se vai verificar um 'boom' no nascimento de bebés..."Vivi o golo do Iniesta em Stamford Bridge, mas o que sucedeu hoje não em comparação. Uma coisa é marcar um golo aos 90'+5, outra é falar de três em sete minutos. Pode falar-se em milagre, de festa história. Hoje vou celebrar, mesmo tendo treino amanhã. Que os hospitais contratem muitas enfermeiras tendo em vista daqui a nove meses, porque hoje vai fazer-se muito amor". Foi assim, sem rodeios, que Piqué analisou o encontro desta noite.Piqué, bem ao seu jeito, deixou também bicadas a quem deu o Barcelona como 'morto'. "Muita gente quer enterrar-nos, mas demonstrámos que ainda temos muito, que queremos ganhar. Entendo que haja gente que nos queira nessa situação, treinadores como Sacchi, Domenech e até posso tirar uma lista com muitos mais... Iremos cair um dia, mas hoje continuamos vivos", assegurou o defesa, que prefere não colocar a pressão de conquistar o chamado triplete.

Autor: Fábio Lima