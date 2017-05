Continuar a ler

Começou pela situação do companheiro de equipa. "São casos isolados, que nada têm a ver com futebol. Estou contra a forma como atua a 'Hacienda' no meu caso, que é o que eu conheço. Há muitos outros casos de jogadores, mas esse não é o nosso trabalho. Temos a tendência em delegar em pessoas que acabam por não poder fazer o seu trabalho. Mas, isso não pode afetar-nos em campo. É claro que não gostaria de ver-nos a perder tempo com essas coisas, mas é o que acontece. Temos de defender-nos, enquanto for este o nosso trabalho", explicou Piqué, antes de debruçar-se sobre a condição do antigo presidente.



"Não é dia para falar de Rosell. As leis existem para serem cumpridas. Não sei se ele o fez ou não. É melhor ficar calado até que o caso seja resolvido. A presunção de inocência existe. Deixemos a justiça fazer o seu trabalho", sugeriu o defesa-central do Barcelona e da seleção espanhola.

Gerard Piqué recusa a ideia de que a temporada do Barcelona seja um fracassso, pelo facto da equipa treinada por Luis Enrique ter a possibilidade de ganhar apenas a Taça do Rei. Segundo o defesa, títulos é o que não falta a esta geração de futebolistas catalães."Não é um fracasso, embora não seja a temporada que gostaríamos de ter feito. Não tenho que julgar a minha temporada em função do opositor. Temos de pensar em nós, no que fazemos. Eo Real ains não ganhou a Champions League. O jogo de sábado significa um título e dá-nos a possibilidade de ganhar uma competição, a Supertaça. Qualquer coisa para acrescentar títulos que temos no museu é bom", defendeu o internacional espanhol, à margem da inauguração de uma escola de futebol para crianças da Fundação Johan Kruyff, na qual abordou ainda a condenação de Lionel Messi , por fraude fiscal, e o julgamento de Sandro Rosell , por alegadas irregularidades na gestão do clube blaugrana.

Autor: João Lopes