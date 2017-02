Continuar a ler



Para concluiur, o defesa catalão fez referência ao encontro frente ao At. Madrid, a realizar-se no domingo, mostrando-se confiante para o embate. "Sabemos que são uma equipa defensiva, que gostam de jogar, e que estes encontros são sempre difíceis. Estamos a prepararmo-nos desde quinta feira. Estou muito otimista", concluiu Piqué.

O central espanhol também abordou a situação da equipa nas três competições que ainda disputa mostrando uma atitude positiva. "O mais importante é sermos reconhecidos. Está a custar-nos mais do que o costume, mas continuamos vivos nas três competições. Na Champions o cenário é difícil mas já se viram coisas piores (...). Se formos eliminados aceita-se e pronto. Já ganhámos muitas Champions e ainda vamos ganhar mais (...). Gostávamos de estar melhor na Liga mas temos confiança. E na Taça do Rei estamos na final', continuou.Piqué também deixou uma mensagem aos adeptos e relembrou que, nesta semana, a carga horária será mais tranquila e que isso irá contribuir para superar esta crise atual no clube. "A mensagem para os adeptos é que estamos vivos nas três competições. Sei como é o culé e que sofre muito em casa, mas quando vierem ao Camp Nou precisamos que nos apoiem. Depois do calendário que tivemos em janeiro, calha bem ter um semana 'limpa', para descontrair e regressar com as pilhas recarregadas. A equipa está bem, mas não estamos no melhor momento. Tentaremos voltar a ser nós mesmos. Mais do que ganhar, empatar ou perder, o importante é recuperar as sensações que nos permitiram ser a melhor equipa do mundo em 2015", acrescentou.