Contra los mismos equipos. 8 puntos. 8 y tal. Los recortes son de prensa de Madrid por la duda. pic.twitter.com/nZUDgrjuVd — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 de fevereiro de 2017

Num dia em que o Barcelona triunfou por 2-1 na visita ao Atlético Madrid, os catalães viram o rival Real Madrid 'escapar' a uma situação complicada no terreno do Villarreal, arrancando uma vitória por 3-2 depois de ter estado a perder por 2-0. E se o encontro dos merengues ficou marcado pelo penálti controverso (alegada mão na bola de Bruno Soriano) que permitiu a Cristiano Ronaldo fazer o momentâneo empate, Gerard Piqué não deixou passar em claro a situação.Recorrendo mais uma vez ao Twitter, o defesa central do Barça recorreu as 'recortes' da imprensa madrilena - "por causa das dúvidas", fez questão de frisar Piqué - para tentar demonstrar a forma como as arbitragens têm prejudicado a sua equipa e, ao invés, têm beneficiado o Real Madrid. Refira-se que, graças ao triunfo deste domingo, os merengues mantiveram a liderança da Liga espanhola com um ponto de vantagem sobre o Barcelona, embora ainda tenham um jogo a menos do que os catalães.