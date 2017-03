Continuar a ler

O central catalão não foi de meias palavras e mostrou que não teme qualquer adversário, principalmente os rivais de Madrid. "Ao At. Madrid já os eliminámos na Taça [do Rei] e ao Real Madrid , da última vez na Europa, também os eliminámos. Não temos medo de nenhum dos dois. O que calhar será difícil", vincou.No que diz respeito ao comentário irónico de Sergio Ramos, o defesa do Barcelona não podia deixar passar e respondeu de forma, também ela... sarcástica. "Não me incomodou o que o [Sergio] Ramos disse, ele tem razão porque foi histórico, e eu disfrutei como um menino. Foi um sonho. Já ganhei a Champions e a sensação desta 'remontada' foi quase melhor. O 'feito' do outro dia foi histórico, como disse o Ramos. Foi um dos maiores 'feitos' desportivos de todos os tempos e não creio que alguém queira desvaloriza-lo. No dia seguinte [a reviravolta] foi capa de todos os diários do mundo e nós merecemos isso. Foi um momento histórico e será recordado de pais para filhos."