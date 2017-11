O italiano Andrea Pirlo terminou a carreira, ao fazer no domingo o último jogo pelos norte-americanos do New York City, e agradeceu esta segunda-feira à família, colegas de equipa e adeptos pela "simpatia e apoio"."Não é só a minha aventura em Nova Iorque que chegou ao fim, também a minha viagem como jogador de futebol", escreveu o ex-atleta, numa carta publicada no Twitter.Pirlo foi lançado pelo treinador Patrick Vieira no último minuto do encontro entre o NY City e o Columbus Crew , da segunda mão das meias-finais da conferência Este da MLS, quando os nova-iorquinos venciam por 2-0, mas acabariam afastados da final da conferência, devido a uma vitória por 4-1 da equipa do português Pedro Santos na primeira mão."Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer à minha família e aos meus filhos pelo apoio e amor que sempre me dão, a todas as equipas que tive a honra de representar, a todos os colegas de equipa com quem tive o prazer de jogar, a todas as pessoas que tornaram a minha carreira incrível e ainda a todos os adeptos em todo o mundo que sempre me apoiaram", acrescentou o italiano, que já tinha anunciado o término da carreira no mês passado O antigo médio, conhecido pela capacidade de passe e pela execução de bolas paradas, pendurou as botas aos 38 anos, tendo recheado o seu palmaráes com diversos títulos coletivos e individuais e cumprido 116 jogos (13 golos) pela seleção italiana.Foi pela 'squadra azzurra' que conquistou um dos maiores títulos da carreira, o Mundial'2006, mas também o Europeu sub-21 em 2000. Ao todo, alinhou em três Mundiais (2006, 2010 e 2014), três Europeus (2004, 2008 e 2012) e ainda dois Jogos Olímpicos, em 2000 e 2004.Depois de começar a carreira no Brescia, ainda passou pelo Inter mas foi no Milan que se celebrizou, de 2001 a 2011, conquistando duas Ligas dos Campeões e duas ligas italianas, entre outros troféus, tendo sido incluído pela FIFA no Onze do Ano de 2006.Na Juventus, para onde se transferiu depois, venceu a Serie A em mais quatro ocasiões, antes de se mudar em 2015 para os Estados Unidos, onde representou o NY City.