O ano passado, tiveram 'sorte', mas este ano os funcionários do Manchester United já começam a ver a vida a andar para trás. Tudo porque José Mourinho está de novo com a ideia de mudar o local do treino de 25 de dezembro de Carrington, o centro de estágio dos red devils, para Old Trafford, o que implica que o número de trabalhadores que ficariam com o feriado 'estragado' passaria de 20... para 70!A notícia é avançada esta terça-feira pelo 'The Sun' que sublinha que o treinador português quer preparar ao detalhe o jogo do dia seguinte, 26, frente ao Burnley (15 horas) e quer fazê-lo no palco do encontro, o que obrigaria a que mais 50 pessoas fossem trabalhar para o estádio por questões de segurança bem como para manutenção do relvado.O tablóide britânico recorda ainda que o treinador português pensou fazer o mesmo em 2016, mas acabou por mudar de ideias à última hora e o treino de Natal acabou por ser em Carrington.