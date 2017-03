Continuar a ler

"Um grande agradecimento ao corpo de bombeiros de Dortmund. Hoje [esta quarta feira] recebemos um envelope suspeito com pó branco. Por questões de segurança evacuámos totalmente o edifício por uma hora. O pó foi analisado num laboratório móvel. Recebemos os resultados às 17h20: pó de açucar. Neste momento, todo o staff do Borussia já regressou ao trabalho", informou o clube em comunicado oficial.



No passado dia 10, o

"Um grande agradecimento ao corpo de bombeiros de Dortmund. Hoje [esta quarta feira] recebemos um envelope suspeito com pó branco. Por questões de segurança evacuámos totalmente o edifício por uma hora. O pó foi analisado num laboratório móvel. Recebemos os resultados às 17h20: pó de açucar. Neste momento, todo o staff do Borussia já regressou ao trabalho", informou o clube em comunicado oficial.No passado dia 10, o Real Madrid também enfrentou uma situação semelhante , que se verificou ser igualmente falso alarme.

A sede do Borussia Dortmund teve de ser evacuada esta quarta feira devido a um pacote suspeito que continha pó branco. A operação contou com quase 40 unidades de bombeiros, sendo que oito pessoas entraram em contacto com a substância e tiveram de ser observadas pelas equipas médicas.O porta voz da equipa alemã confirmou a evacuação total do edifício depois dos alarmes terem disparado por volta das 16 horas, tendo o acesso às instalações estado bloqueado até a polícia informar que o pó em causa era inofensivo, maioritariamente constituído por açúcar. Estas situações são tratadas com a maior precaução possível na Alemanha, devido à possibilidade de ocorrerem atentados terroristas.