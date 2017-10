Continuar a ler



"Eu e Mourinho tínhamos acabado de falar aos jornalistas [após a derrota do Tottenham em Old Trafford a 11 de dezembro de 2016] e os jogadores estavam no relvado a fazer alongamentos. Mourinho ficou à entrada do túnel de acesso aos balneários e cumprimentou os que regressava. Felicitou o Moussa Sissoko e abraçou o Dier. Os dois passaram por mim a rir e a falar em português. Talvez isso seja comum nas táticas de Mourinho tacticas, mas ele ali colocou o Dier numa posição comprometedora", prossegue o argentino no extrato da biografia que estará à venda a partir de quinta-feira com o título, 'Brave New World: Inside Pochettino's Spurs'.



"Não podes fazer aquilo depois de uma derrota. 'És amigo do Mourinho?', perguntei eu ao Dier e ele respondeu: 'não mas conheçou-o há muito, desde os meus tempos em Portugal... um dos afilhados dele foi meu treinador [no Sporting]. Ele cumprimenta-me sempre'. Na segunda-feira seguinte sentei-me com o Dier à hora de almoço estivemos quatro horas a conversar sobre o assunto: a família dele, o agente, confusão. Sobre o incidente com o Mourinho perguntou-me: 'o que é que eu podia ter feito'. Contou-me do interesse do United que durava desde o verão passado [de 2016] e eu expliquei-lhe a situação de forma muito clara", acrescenta Pochettino.



"'Olha, não te vamos deixar sair porque assinaste um contrato de coinco anos em agosto e estás entre os mais bem pagos do plantel tendo em conta que tens 22 anos. És um jogador imprtante para nós e pode vir a tornar-te no melhor defesa-central da Premier League'. Desde essa conversa que o Dier admite que poderia ter esperado que o Mourinho se fosse embora antes de regressar ao balneário", encerrou o técnico.

"Os desempenhos dele começaram a ser afetados esta temporada. Falámos muito recentemente mas senti que ele [Dier] não me tem dito tudo. Mais tarde voltei a tentar perceber os motivos pelso quais ele não se está a conseguir libertar das amarras e ofereci-me para ajudá-lo no que quer que fosse. Mas ele, nada. Então descobri que o United tinha feito uma abordagem e que o jogadores estava desestabilizado [por isso]. As pessoas mais próximas dele têm vindo a pressioná-lo muito, embora o United não esteja a prometer nada."