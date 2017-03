Continuar a ler

O treinador dos spurs explicou porém, que o bom futebol da equipa ajuda a aumentar a reputação além-fronteiras: "Somos um dos maiores clubes da Europa. Jogamos um futebol muito bom, temos uma equipa entusiasmante, com bons jogadores. É normal que chamemos a atenção de outros clubes e de gente do futebol. Somos parte deste negócio e os nossos nomes vão aparecer sempre nas listas. Não quero falar, porque se falar muito é possível que as pessoas interpretem mal as minhas palavras. Estou feliz aqui. Percebo isto, hoje em dia é normal no futebol".O Everton será o próximo adversário do Tottenham e o seu treinador, Ronald Koeman, também é apontado aos catalães, mas uma vez mais Pochettino não quis alongar-se: "Não é uma decisão minha, a minha opinião não é importante.Vamos encontrar o Ronaldo no domingo, mantemos uma boa relação. É um grande treinador e teve sucesso enquanto jogador no Barcelona. Está no Everton tal como eu estou no Tottenham, e estamos muito focados na melhor estratégia para levar os três pontos no domingo".