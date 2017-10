Mauricio Pochettino elogiou José Mourinho. Depois de na sua biografia ter acusado o português de ajudar a desestabilizar Eric Dier , o técnico do Tottenham, que defronta o Manchester United no sábado, frisou que foi uma situação isolada."Isso ficou no passado. Fui honesto no meu livro. A minha relação com ele [Mourinho] é muito boa. Mantemo-nos em contacto. Foi apenas uma situação pontual. Não houve nada de errado. Descrevi uma pequena situação que aconteceu no passado", referiu."Estou muito grat. Quando comecei a minha carreira no Espanyol, ele convidou-me para o conhecer no Real Madrid. Nada mudou. Podem ler no meu livro que, para mim, ele é um dos melhores treinadores do mundo, como Guardiola", referiu.