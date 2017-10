Continuar a ler

Quanto a Cristiano Ronaldo, Pochettino não tem dúvidas: "É um fenómeno. foi distinguido como o melhor do Mundo e a verdade é que o merece. Além de todas as suas qualidades, como profissional é um exemplo. Todos deviam aprender com ele. Não se cansa de repetir o segredo é trabalho duro, esforçar-se e cuidar-se. Qualquer futebolista deve aplicá-lo", afirmou o técnico argentino, de 45 anos, em entrevista à 'Marca'.



O jogo da Champions entre Tottenham e Real Madrid, do Grupo H, esta agendado para quarta-feira, às 19h45, em Wembley.





O treinador do Tottenham, que recebe o Real Madrid quarta-feira, em jogo da Liga Dos Campeões, sabe que a sua equipa não terá tarefa fácil diante da formação merengue, destacando as qualidades do conjunto às ordens de Zidane mas também de Cristiano Ronaldo."Não se trata apenas de ganhar jogos. Devemos fazer boas partidas contra equipas como o Real Madrid que, na minha opinião, é a melhor equipa do mundo. Ganharam as duas últimas edições da Champions e vamos enfrentá-los na sua competição, na Liga dos Campeões. Somos uma equipa jovem, que está a ganhar experiência nesta prova", afirmou Pochettino que quer deixar a sua marca na Europa, onde ocupa o 2.º lugar do Grupo H, com os mesmos 7 pontos do líder Real Madrid.