Refira-se que Podolski igualou um feito que pertencia a... Mário Jardel, último futebolista a fazer 5 golos num jogo com a camisola do Galatasaray: foi a 19 de agosto de 2000, na goleada de 7-0 imposta ao Erzurumspor, para a liga turca.Desta forma, o Galatasaray qualificou-se para os oitavos-de-final da Taça da Turquia, onde já está o Besiktas de Ricardo Quaresma e... o Akhisar de Custódio, Vaz Té e Miguel Lopes. Os dois primeiros saltaram do banco na vitória (1-0) do Akhisar sobre o Aydinspor, a qual deu o apuramento.

Podolski marca cinco golos na vitória do Galatasaray

O ex-internacional alemão Lukas Podolski, de 31 anos, fez esta terça-feira história ao marcar cinco golos na vitória expressiva do Galatasaray sobre o Erzincan Refahiyespor, clube do 4.º escalão da Turquia, por 6-2, para a Taça. Os portugueses Josué e Bruma foram titulares e o último fez a assistência para o quarto golo do avançado alemão. Podolski, que já foi este mês várias vezes apontado ao futebol chinês, obteve a melhor performance goleadora da carreira, depois de já ter feito 4 golos num San Marino-Alemanha (0-13), a 6 de setembro de 2009.O avançado alemão, que se retirou da seleção alemã no verão do ano passado, marcou aos 4', 10', 50, 55' e 63', tendo sido substituído aos 84 minutos por Caliskan.

Autor: Hugo Neves