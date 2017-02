Continuar a ler

As imagens de Paul Pogba abraçado ao irmão Florentin antes e ao intervalo do jogo do Manchester United frente ao Saint-Étienne correram Mundo e foram bem recebidas, mas houve pelo menos uma figura pública com ligação ao clube de Old Trafford que não gostou: Roy Keane.O antigo médio defensivo dos red devils, conhecido pelo feitio irascível e grande agressividade, descreveu o que viu como "disparatado" e assumiu nos comentários à ITV: "Sim, fiquei incomodado! Ouçam, o miúdo, Pogba, é um pouco uma espécie de espírito livre, um verdadeiro personagem. Mas acho que exagerou antes do jogo e ao intervalo."