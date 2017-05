Continuar a ler

Por seu lado, Henrikh Mkhitaryan, que fez o 2-0, confessou que tinha o sonho de marcar na final: "Toda a gente me disse que ia marcar. Desde a meia-final que sonhava em marcar na final e acabei por fazê-lo. É muito prazeroso. Temos estado a lutar na Liga inglesa e na Liga Europa [para chegar à Liga dos Campeões]. Não conseguimos na Liga, mas fizemos isso hoje". O médio francês apontou depois os dedos aos críticos, lembrando as conquistas dos red devils esta temporada: "O nosso objetivo era ganhar a competição. Estamos muito orgulhosos. Ninguém pode falar. Dizem que tivemos uma má temporada, mas temos três troféus".Por seu lado, Henrikh Mkhitaryan, que fez o 2-0, confessou que tinha o sonho de marcar na final: "Toda a gente me disse que ia marcar. Desde a meia-final que sonhava em marcar na final e acabei por fazê-lo. É muito prazeroso. Temos estado a lutar na Liga inglesa e na Liga Europa [para chegar à Liga dos Campeões]. Não conseguimos na Liga, mas fizemos isso hoje".

Paul Pogba, autor do primeiro golo do Manchester United diante do Ajax, dedicou o triunfo na Liga Europa às vítimas do recente atentado em Manchester, que provocou 22 mortos."Ganhámos por eles. Jogámos pelo país. E ganhámos por eles. Jogámos para eles, para os que morreram. Sabemos que coisas como esta são tristes em todo o mundo, não só em Manchester, mas também em Paris", referiu o jogador.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões