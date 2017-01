Continuar a ler

A preferência de Pogba vai diretamente para o astro brasileiro, que considera ser um jogador especial. "O Neymar é o futuro e o presente. Sou futebolista e adoro ver o que faz em campo. Joga por ele e por todos os seus companheiros", afirma. Mas tem os seus palpites: "Nunca se sabe ao certo quem é que pode ser o melhor do mundo. Os jogadores podem lesionar-se durante a época e isso altera tudo. Há tantos jovens que podem substituir os craques atuais. Se tivesse de optar, diria Neymar, Hazard ou Reus".A preferência de Pogba vai diretamente para o astro brasileiro, que considera ser um jogador especial. "O Neymar é o futuro e o presente. Sou futebolista e adoro ver o que faz em campo. Joga por ele e por todos os seus companheiros", afirma.

O nome de Paul Pogba é, desde o verão de 2016, sinónimo de jogador mais caro do mundo. O francês, que se transferiu em agosto por 105 milhões de euros da Juventus para o Manchester United , não teve vida fácil em Old Trafford nos primeiros jogos da temporada. O peso dos milhões é algo com que o número 6 de José Mourinho vai ter de lidar ao longo da carreira, mas não é o valor da sua transferência que o coloca na lista para a próxima Bola de Ouro."Não me coloco nos próximos candidatos a melhor do mundo. Só jogo, as pessoas que falem de mim. Não o farei", afirmou à ESPN o jogador de 23 anos.