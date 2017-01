Uma foto publicada por Toni Kroos (@toni.kr8s) a Dez 31, 2016 às 3:10 PST

Já foi no último dia de 2016 que Kroos provocou o Brasil ao lembrar, num tweet, a humilhação sofrida pela seleção canarinha (derrota por 7-1) nas meias-finais do Mundial'2014 mas os comentários continuam a entrar na página do jogador alemão. E entre os mesmos veio agora à ribalta o de Neymar.Neymar respondeu colocando uma mão aberta, numa referência aos cinco títulos de campeão do Mundo conquistados pelo Brasil.Não é o primeiro a dar o troco a Kroos. Antes já o tinham feito Marcelo, que pediu respeito", e Ronaldo , que publicou no Facebook a imagem da final do Mundial'2002 que terminou com a vitória do Brasil frente à Alemanha por 2-0.

Autor: Sandra Lucas Simões