A polícia belga deteve 120 pessoas, no domingo, devido a desacatos provocados por hooligans, que deixaram três pessoas feridas com gravidade, após o jogo entre o Club Brugge e o Antuérpia (1-0).O chefe da polícia local, Dirk Van Nuffel, disse que um dos seus agentes ficou ferido com gravidade após as autoridades terem tentado acabar com os desacatos entre os adeptos belgas, que se encontravam acompanhados por holandeses.Hoje de manhã todos os adeptos tinham sido libertados, mas as autoridades ainda estão à procura de quem provocou a situação. Van Nuffel disse que "não via há anos" uma luta de hooligans como esta.

Autor: Lusa