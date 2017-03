Continuar a ler

A operação ainda decorre, com os funcionários que estavam no estádio a serem examinados e desinfetados. O diário 'As' dá conta ainda da evacuação de um centro comercial próximo ao estádio. Já o jornal 'Marca' relata que houve também restaurantes fechados numa rua próxima.



Um envelope suspeito fez desencadear esta sexta-feira uma operação de segurança no Estádio Santiago Bernabéu, que originou mesmo a chamada da polícia ao recinto do Real Madrid, segundo relata o diário 'As'.O objeto, vindo de Itália, que seria dirigido a Florentino Pérez, foi recebido à hora de almoço e, ao ser-lhe colocado um carimbo, soltou um pó branco que alarmou os empregados. Só algumas horas depois a polícia foi chamada ao local com especialistas para analisar a situação.

Autor: Luís Miroto Simões