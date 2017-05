A polícia francesa realizou buscas nas casas de Ángel di María e de Javier Pastore e na sede do Paris Saint-Germain (PSG) na manhã desta terça-feira, dando sequência à investigação iniciada no final de 2016 com base em documentos veiculados pela plataforma online 'Football Leaks', os quais apontam para possível existência de fraude fiscal.Na altura, recorde-se, foi avançado que Di María teria desviado mais de cinco milhões de euros recorrendo a paraísos fiscais - já Pastore terá recorrido a uma esquema semelhante com quase dois milhões de euros.Nos últimos dias, o PSG passou a ser suspeito de cumplicidade no que diz respeito à situação de Di María, pelo que as autoridades francesas avançaram também para buscas na sede do clube, de acordo com o jornal holandês 'NRC Handelsblad', que integra o consórcio European Investigative Collaborations.