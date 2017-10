Continuar a ler

De acordo com a polícia de Roma, 13 dos adeptos estão a ser investigados por atos de discriminação racial por "colocar material antissemita com conteúdo ofensivo que poderia incitar o ódio racial".



As autoridades referiram ainda que 13 dos adeptos da Lazio foram proibidos de participar em eventos desportivos na Itália - 12 deles por cinco anos e um por oito anos, uma vez que esse adepto já é reincidente.



Lazio entrou em campo com mensagem que ninguém esquece

A polícia de Roma identificou 20 adeptos da Lazio, que no domingo utilizaram a imagem de Anne Frank , adolescente de origem judaica vítima do Holocausto, com uma camisola do clube italiano AS Roma.A polícia italiana identificou os infratores através de imagens de vídeo.

Autor: Lusa