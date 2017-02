Com Marco Paixão de fora, o também português João Nunes entrou apenas aos 77' numa vitória que permitiu ao Lechia reforçou a liderança: soma agora 46 pontos, mais quatro do que o Jagiellonia, que perdeu por 3-1 na visita ao terreno do Wisla Cracóvia.

Lechia Gdansk venceu (4-2) na receção ao Cracóvia, na 23.ª ronda do campeonato polaco, com o português Flávio Paixão a regressar aos golos, marcando de penálti aos 47’. Borysiuk (45'), Kuswik (58') e Wojtkowiak (84') completaram a goleada da equipa do português, que somou o 10.º golo no campeonato, enquanto Piatek bisou (15' e 70') pelos visitantes.