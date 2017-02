Continuar a ler

Irmãos Paixão arrasam com três golos

Os irmãos Paixão e o seu Lechia Gdansk não poderiam ter reiniciado o campeonato polaco de melhor forma. Com Marco a bisar e Flávio também a marcar, a equipa dos gémeos portugueses venceu (3-0) o Jagiellonia e isolou-se a liderança da prova, agora com três pontos de vantagem sobre o mesmo rival.No regresso à competição depois da habitual paragem de inverno - desde 17 de dezembro (derrota com o Korona Kielce) que o Lechia não fazia um jogo oficial -, Marco Paixão inaugurou o marcador aos 11'. Depois, o ponta-de-lança bisou aos 70' e aumentou para oito golos o seu registo na liga esta temporada.