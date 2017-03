Continuar a ler

A acusação, que pedira três anos de prisão efetiva para os dois agressores, mostrou-se, ainda assim, satisfeita com a decisão do juiz, já que o tribunal deu como provado o facto dos dois condenados terem incitado à violência contra os adeptos russos. A defesa, por seu turno, promete recorrer da decisão.Os incidentes ocorreram a 12 de junho de 2012, antes do início da partida entre Polónia e Rússia, considerada de risco elevado pelas autoridades, devido à rivalidade histórica entre os países.Centenas de adeptos russos atravessavam a ponte sobre o rio Vístula, em direção ao estádio de Varsóvia, quando foram embuscados por radicais polacos, que arremessaram pedras e petardos, o que desencadeou uma autêntica batalha campal, que terminou com dez adeptos feridos e mais de 50 detidos.