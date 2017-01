Continuar a ler

Com o pé a ‘ferver’



Desde 2008/09, o basco Iraizoz é o guardião que encaixou mais golos (4) de livre do craque blaugrana. Aliás, o Athletic Bilbao e o Sevilha são as equipas que mais sofrem desta arma (pouco) secreta de Messi [ver infografia].Só no campeonato, La Pulga deu a provar o seu ‘veneno’ em 18 ocasiões. "Escolhe sempre a melhor opção, quer seja nos livres ou noutra fase do jogo. Não há ninguém como ele", elogiou Luis Enrique.Messi atravessa o melhor momento da temporada. No sábado, na receção ao Las Palmas na 18ª jornada, o craque tentará marcar pelo sétimo encontro consecutivo.

Com o golo decisivo de livre direto frente ao Athletic Bilbao que apurou o Barcelona para os quartos-de-final da Taça do Rei, Lionel Messi confirmou que é um dos principais especialistas em bolas paradas da atualidade. O craque argentino, que contabiliza três golos seguidos em 2017 e todos na execução de livres diretos, igualou Ronald Koeman como jogador do Barça com mais remates certeiros na sequência de livres (26) – o holandês fez dois de livre indireto. E o atual técnico do Everton já reagiu com bom humor ao feito de La Pulga. "Parabéns por teres marcado o 26º golo de livre direto! Só te falta um para quebrares outro recorde!", escreveu no Twitter.Aos 29 anos, Messi já conquistou tudo mas continua a aperfeiçoar componentes do seu jogo. Quem o conhece, sabe que o argentino fica a fazer trabalho extra no final dos treinos, de forma a encontrar a fórmula perfeita de executar os livres, e tem dado resultado. O primeiro golo de livre de Messi pela equipa principal do Barcelona aconteceu em outubro de 2008 em Camp Nou, num triunfo culé frente ao Atlético Madrid. Na altura foi surpreendente, já que os principais especialistas eram Henry, Xavi e Rafa Márquez.

Autor: Diogo Jesus