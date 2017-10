Atual jogador do Eintracht Frankfurt, o médio ganês Kevin-Prince Boateng já viveu na primeira pessoa episódios de racismo ao longo da sua carreira de futebolista e esta semana, em entrevista à revista alemã 'Focus', lançou a ideia de se utilizar a tecnologia também para detetar quem comete este tipo de atos durante os encontros de futebol."Temos o olho de falcão no futebol, também o vídeo-árbitro para ver estamos ou não em fora de jogo ou se cometemos penáltis. Mas, por que não utilizamos toda essa tecnologia para identificar quem faz um insulto racista, de modo a expulsá-los e não os deixar voltar a entrar num estádio?", questionou o médio ganês.No entender do jogador, de 30 anos, caso esta abordagem fosse adotada o impacto seria sentido não só no mundo do futebol. "Essas medidas não apenas ajudariam o desporto, mas também a própria humanidade. Há incidentes desse tipo todos anos. E é algo que deveria voltar a acontecer", frisou.

Autor: Fábio Lima