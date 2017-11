A superstição é 'parceiro' de muitos futebolistas que não vivem sem rituais para fugir à pressão e obter concentração antes dos jogos. O caso que Rio Ferdinand revelou é só mais um, mas acaba por ser um paradoxo, pois o que Joe Cole fazia antes de cada jogo da seleção inglesa vai contra o que muitos outros colegas de profissão tanto gostam - sobretudo Roman Bürki, guarda-redes do Borussia Dortmund."Ele recusava-se a tocar na bola antes dos jogos começarem porque pensava que isso lhe iria dar azar", contou o antigo defesa-central do Manchester United no canal de televisão britânico BT Sport, onde recordou os tempos passados na seleção inglesa, ao lado de Frank Lampard (Chelsea) e Steven Gerrard (Liverpool).Roman Bürki é chamado para este caso porque representa o oposto de Joe Cole nesta 'mania' que levava o médio ofensivo de Chelsea e West Ham a não tocar no que mais gostava, não fosse a bola 'vingar-se' depois.

Autor: António Espanhol