A curta campanha da equipa de Guardiola, que sucede a Paul Clement (Swansea), terminou com um 2-0 sobre o Bournemouth, no Vitality Stadium.

O espanhol Pep Guardiola é o Treinador do Mês de Fevereiro da Premier League, informou esta sexta-feira a entidade que tutela o principal campeonato inglês. No período referido, orealizou apenas três jogos, dos quais saiu vencedor.Os citizens começaram o mês com um triunfo concludente em casa do West Ham (4-0), seguindo-se um magro 2-1 na receção ao 'aflito' Swansea, obtido no derradeiro minuto do jogo.

Autor: António Espanhol