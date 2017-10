Here we go again!! Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a Out 23, 2017 às 7:49 PDT

16H22 - Katia Aveiro também já deixou uma mensagem para o irmão.Cristiano Ronaldo já viajou para Londres , na companhia do irmão Hugo e dos amigos Ricardo Regufe Miguel Paixão. 11H01 - Georgina Rodríguez publica foto com Eva e Mateo, filhos gémeos de Cristiano Ronaldo.Esta segunda-feira Londres recebe a cerimónia que vai escolher o melhor jogador do Mundo para a FIFA, o prémio 'The Best' e Cristiano Ronaldo é o grande candidato a revalidar o ‘título’. O internacional português, de 32 anos, concorre com os habituais adversários nestas ocasiões, Messi e Neymar, podendo alcançar o argentino no número de distinções de melhor jogador do Mundo atribuídas pela FIFA. Acompanhe aqui tudo o que se vai passar.