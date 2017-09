Continuar a ler

Cristiano Ronaldo deverá ser um dos três finalistas, preparando-se para defender o galardão conquistado na última edição, depois de uma temporada em que voltou a brilhar pelo Real Madrid, com muitos golos e a conquista da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões.



Para além dos três finalistas para Melhor Treinador, Melhor Jogadora e Melhor Guarda-Redes, amanhã serão ainda conhecidos os 10 finalistas ao Prémio Puskas, que distingue o melhor golo da época. Logo após o anúncio nesta última 'corrida', as votações ao público ficarão disponíveis. Cristiano Ronaldo deverá ser um dos três finalistas, preparando-se para defender o galardão conquistado na última edição, depois de uma temporada em que voltou a brilhar pelo Real Madrid, com muitos golos e a conquista da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões.Para além dos três finalistas para Melhor Treinador, Melhor Jogadora e Melhor Guarda-Redes, amanhã serão ainda conhecidos os 10 finalistas ao Prémio Puskas, que distingue o melhor golo da época. Logo após o anúncio nesta última 'corrida', as votações ao público ficarão disponíveis.

É já esta sexta-feira que são conhecidos os três finalistas a cada um dos prémios 'The Best', atribuídos pela FIFA e que distinguem os melhores da temporada. E é aqui que começam logo as principais diferenças. Na segunda edição do galardão, o melhor jogador do Mundo será conhecido logo a 23 de outubro. Ou seja, a análise não versará o desempenho no ano civil e acabará por ajustar-se àquilo que é o rendimentos numa época.As votações foram levadas a cabo por selecionadores e respetivos capitães, um grupo de jornalistas previamente escolhido e ainda por fãs espalhados pelo Mundo, tendo fechado a 7 de setembro. Isto é, as performances a partir daí já não foram consideradas. Desta forma, a FIFA adianta-se à 'France Football', cuja Bola de Ouro só deverá ser entregue no final do ano, levando apenas em conta os votos dos jornalistas.