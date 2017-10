O presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Manuel Lopes, foi detido pela Polícia Judiciária, disse à agência Lusa fonte daquela força de investigação criminal. A detenção de Manuel Lopes ocorreu a pedido de uma juíza da vara crime do Tribunal Regional de Bissau, afirmou fonte judicial.Segundo a mesma fonte, a detenção está relacionada com faltas consecutivas do dirigente desportivo a um julgamento, no qual está acusado de alegada agressão física. "Para evitar que Manuel Lopes volte a faltar à nova sessão do julgamento, marcada para 24 de outubro, a juíza emitiu um mandado de detenção", explicou a fonte judicial.O presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau esteve envolvido este ano em outros processos judiciais por alegada corrupção, que acabaram por ser arquivados pelo Ministério Público.

Autor: Lusa