Carlos Queiroz comanda a seleção asiática desde 2011, tendo, desde então, enfrentado vários obstáculos, que o levaram a um pedido de demissão, em fevereiro de 2016, que foi revogado em maio último, após ter recebido o apoio do governo e da federação iraniana."Depois de um ano de 2016 sem derrotas, em que a seleção do Irão ascendeu à liderança do respetivo grupo de qualificação para o Mundial e confirmou o seu estatuto de melhor seleção asiática do ranking da FIFA, a federação iraniana reconheceu não ter as condições nem a autoridade para a implementação do plano já aprovado", afirmou Queiroz, após a sua demissão.O responsável federativo enalteceu ainda o "respeito, credibilidade e reputação" alcançados pelo Irão, que, segundo Mehdi Taj, além da "melhor posição no ranking asiático nos últimos quatro anos", com "a mais jovem seleção da Ásia"."Tendo em conta as questões económicas, sociais e estruturais, o que Queiroz fez é notável, comparando com o que oponentes como a Coreia do Sul ou o Japão estão a gastar. A federação e os nossos responsáveis desportivos devem agradecer e apreciar o que Queiroz fez por nós. É graças ao seu compromisso e entusiasmo que somos o número um asiático. Mas, apesar destes desempenhos, ele e a seleção têm sido injustamente criticados", rematou o dirigente.Após cinco jogos, o Irão lidera o grupo A de qualificação asiática para o Mundial'2018, com 11 pontos, mais um do que a Coreia do Sul, ocupando atualmente o 29.º posto do ranking da FIFA.