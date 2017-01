Continuar a ler

Santiago Surraco, Diego Ceretti e Claudio Belaunzaran foram as vítimas mortais de um acidente com o autocarro da equipa argentina, no passado sábado, que originou mais três feridos.O acidente ocorreu depois de o autocarro que transportava a equipa para Esquel ter capotado no quilómetro 303 da 'Estrada do Deserto', em La Pampa, na Argentina.Segundo uma primeira avaliação da polícia que se deslocou ao local do sinistro, o acidente terá sido provocado pelo rebentamento de um pneu.O Club Sportivo Italiano, com mais de 100 anos de história, disputa o campeonato da Primeira C, quinto escalão argentino.