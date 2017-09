Continuar a ler

Agnelli, multado também em 20 mil euros, era acusado de oferecer bilhetes para os jogos da Juventus a elementos da 'Ndrangheta', a máfia calabresa, o que já levou o presidente da equipa de Turim, vice-campeã europeia, a comparecer perante a Comissão Antimáfia do Parlamento italiano.



O presidente da Juventus, que este mês foi eleito presidente da Associação Europeia de Clubes, negou todas as acusações e explicou que, apesar de se encontrar periodicamente com grupos de adeptos, desconhecia quaisquer atividades ilícitas que possam ter perpetrado.



O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, foi suspenso por um ano pela Federação Italiana de Futebol, na sequência das acusações de ligação a mafiosos infiltrados nos adeptos do clube, anunciou esta segunda-feira o organismo federativo.A acusação no órgão de justiça federativo pedia dois anos e meio de suspensão para Agnelli e a punição da Juventus com a realização de dois jogos no seu estádio à porta fechada, mas o hexacampeão italiano apenas sofreu uma sanção pecuniária, no valor de 300 mil euros.

Autor: Lusa