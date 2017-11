Continuar a ler

Em agosto, 'La Liga' queixou-se à UEFA da entrada de fundos externos nos franceses do Paris Saint-Germain e nos ingleses do Manchester CIty, com o organismo de cúpula do futebol europeu a abrir um inquérito informal em setembro.O processo da UEFA teve em vista a transferência do brasileiro Neymar do FC Barcelona para o PSG, pela verba recorde de 222 milhões de euros, e do francês Kylian Mbappé, que foi emprestado pelo Mónaco aos parisienses num negócio com opção de compra obrigatória no valor de 180 milhões de euros.Segundo Tebas, os franceses estão a violar as regras do 'fair-play' financeiro "há quatro anos", enquanto o Manchester City o faz "numa escala mais pequena, uma vez que jogam na liga inglesa, em que os direitos televisivos são muito mais altos e a competição tem mais valor que o campeonato francês"."Nos últimos cinco anos, os dois clubes que mais contrataram e mais gastaram dinheiro são o Paris Saint-Germain e o City", acrescentou.O 'fair-play' financeiro foi introduzido pela UEFA para impedir que os clubes obtivessem financiamento indevido, sendo que os emblemas que participem nas competições europeias não podem apresentar um prejuízo maior do que 30 milhões de euros ao fim de três anos.As sanções podem levar à exclusão da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, e o Paris Saint-Germain já 'sofreu' com a regra, sendo sancionado em 2014 devido a um patrocínio do Turismo do Qatar que a UEFA considerou elevado.